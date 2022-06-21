İşitme engelli adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Sakarya'da işitme engelli bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, dün Yeni Mahalle 22. Sokak üzerinde bulunan çocuk parkının yanında meydana geldi.

Eve gitmek isteyen 65 yaşındaki duyma sorunu yaşayan diyaliz hastası Nusret Çolak, çocuk parkı yanında köpeklerin saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere düşen yaşlı adamın imdadına mahalle sakinleri yetişti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sonrasında mahalle sakinleri ise daha önce de bu tür saldırıların olduğunu aktararak konuya ilişkin kalıcı bir çözüm istedi.



"KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"



Daha önce de sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığını aktaran mahalle sakini Ahmet Zafrak, “Belediyeye ilettik, toplamaya başladılar ama hayvan severler de buna karşı çıkıyor. Biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız o parkta oynuyor ve artık korkuyorlar. Bir çocuğun başına aynı olay gelse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz” dedi.



"YEMEĞİNİ KORUMAK İÇİN İNSANLARA SALDIRABİLİYORLAR"



Sokak köpeklerinin kalabalık ortamlarda toplu şekilde durduklarını belirten Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz, “Sahipsiz köpekler, mahallemizde aşırı şekilde üredi. Herkes köpeklere bakmak istiyor ama bu hayvanlara bakılacaksa herkesin kapısında bakması lazım. İyilik yaptığını sanarak park ve sokak kenarlarına yiyecek bırakıyorlar. Köpekler de yemeğini korumak için insanlara saldırabiliyor” diye konuştu.



"DAHA VAHİM OLAYLAR YAŞANABİLİR"



Konuya ilişkin yetkililerden yardım istediklerini aktaran Beyaz, “Mahalle sakinleri çocukları sokağa çıkartamıyor, yaşlılar sokağa çıkamıyor. Daha önce de ufak tefek köpek olayı yaşadık ama basına düşmeden örtbas edildi. Bu sefer kötü bir olay yaşandı, daha vahim olaylar da yaşanabilir. Mahallemizin sahipli köpekleri belli, onlar bahçelerde bakılıyor. Bu sokak köpekleri mahallenin değil. Ya başka ilçelerden, illerden getirip bırakılıyor ya da başka mahallelerden getiriliyor” şeklinde konuştu.



"BAŞIBOŞ HAYVANLARA KİMLİK ÇIKARTILSIN"



Sokak köpeklerine karşı kendi düşüncesini belirten mahalle sakini Ahmet Altın ise “Bu başıboş hayvanlara kimlik çıkartılsın, bakacak kişilerin üzerine kaydedilsin. Bakılmayanlar da toplansın. Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa bu hayvanlara da bakılmalı ama barınaklarda ya da bahçede bakılmalı” ifadelerini kullandı.