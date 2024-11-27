İşitme engelli genci döven firari "delikanlı" uyurken yakalandı

İzmit'te bir bağ evinde Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınarak dövüldü.



Fırat Kaya, Engin E.’nin dayak görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Engin E.’nin şikayeti üzerine Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.



Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, eylemin "Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu" kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5'er yıl, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 6'şar ay, "Hakaret" suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11’er ay hapis cezası verdi.



Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A.’nın "Yağma" suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.