İskele halatı koptu, işçi ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, iskelede 6. katta çalışan bir işçi, halatın aniden kopmasıyla birlikte metrelerce yükseklikte havada asılı kaldı.

Emniyet halatı bağlı olan işçi, 5. kat seviyesinde dakikalarca yardım bekledi.



Bir süre sonra emniyet halatının ani bir gevşemesiyle işçi hızla aşağıya doğru kaydı ancak 1. kat seviyesinde tekrar durdurdu. Büyük panik yaşayan olayda işçi yara almadan kurtarıldı.