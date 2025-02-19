İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Payallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan M.S, iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.