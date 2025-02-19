İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat işçisi iskeleden düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Payallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan M.S, iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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