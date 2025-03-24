İskeleden düşen işçiler ağır yaralandı
Adıyaman'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu iki işçi ağır yaralandı. İşçilerin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Sümerevler Mahallesi'nde, 5 katlı inşaatın 2'nci katında iskele üzerinde çalışan Ahmet K. ve Mevlana G. halatın kopması sonucu düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- İşçi
- Adıyaman