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İskeleden düşen işçiler ağır yaralandı

Adıyaman'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu iki işçi ağır yaralandı. İşçilerin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

İskeleden düşen işçiler ağır yaralandı

Sümerevler Mahallesi'nde, 5 katlı inşaatın 2'nci katında iskele üzerinde çalışan Ahmet K. ve Mevlana G. halatın kopması sonucu düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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