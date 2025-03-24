İskeleden düşen işçiler ağır yaralandı

Sümerevler Mahallesi'nde, 5 katlı inşaatın 2'nci katında iskele üzerinde çalışan Ahmet K. ve Mevlana G. halatın kopması sonucu düştü.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.