İşkenceyle dolu hayat ölümle bitti. Dayaktan bıktığı için boşanmak istemiş

Eşinden yıllarca eziyet gördü, çoğu zaman neler yaşadığını kimseye anlatamadı. 20 yıldan da uzun süren bu işkenceyi sonlandırmak istedi ama olmadı. 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Gülten Ürkmez, eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Olay İstanbul Çatalca'da yaşandı. Gülten Ürkmez çocuk yaşta kaçtığı Serkan Ürkmez'le ailesinin rızası olmadan evlendi. Ürkmez, evliliğin ilk yıllarından itibaren de şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı. Geçen yıl büyük oğlunu motosiklet kazasında kaybeden Ürkmez, gördüğü şiddete bir son vermek isteyerek eşine ayrılmak istediğini söyledi. Yine şiddete maruz kaldı.

Bu kez araya çocukları girdi, annelerini korumaya alarak babaları Serkan Ürkmez'i evden uzaklaştırdılar.

Ancak Serkan Ürkmez eve gidemese de tehditlerine devam etti, eşini takip etmeye başladı.

OTOBÜS BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Dişçiye gitmek için evden çıkan Gülten Ürkmez, otobüs durağında beklediği sırada Serkan Ürkmez'in silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinden motosikletle kaçan Serkan Ürkmez kısa süre sonra yakalandı.