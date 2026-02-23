İşkenceyle dolu hayat ölümle bitti. Dayaktan bıktığı için boşanmak istemiş
23.02.2026 12:18
İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki dört çocuk annesi Gülten Ürkmez ayrılmak istediği eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Ürkmez eşinden gördüğü şiddetin dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle ayrılmak istiyordu. Üstelik çocuklarının da bu durum nedeniyle babalarını evden uzaklaştırdığı ortaya çıktı.
Eşinden yıllarca eziyet gördü, çoğu zaman neler yaşadığını kimseye anlatamadı. 20 yıldan da uzun süren bu işkenceyi sonlandırmak istedi ama olmadı. 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Gülten Ürkmez, eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.
Olay İstanbul Çatalca'da yaşandı. Gülten Ürkmez çocuk yaşta kaçtığı Serkan Ürkmez'le ailesinin rızası olmadan evlendi. Ürkmez, evliliğin ilk yıllarından itibaren de şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı. Geçen yıl büyük oğlunu motosiklet kazasında kaybeden Ürkmez, gördüğü şiddete bir son vermek isteyerek eşine ayrılmak istediğini söyledi. Yine şiddete maruz kaldı.
Bu kez araya çocukları girdi, annelerini korumaya alarak babaları Serkan Ürkmez'i evden uzaklaştırdılar.
Ancak Serkan Ürkmez eve gidemese de tehditlerine devam etti, eşini takip etmeye başladı.
OTOBÜS BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Dişçiye gitmek için evden çıkan Gülten Ürkmez, otobüs durağında beklediği sırada Serkan Ürkmez'in silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerinden motosikletle kaçan Serkan Ürkmez kısa süre sonra yakalandı.
Eşini öldüren Serkan Ürkmez'in motosikletle kaçma anı
Gülten Ürkmez'in ailesine göre, Serkan Ürkmez geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden büyük oğlu 24 yaşındaki Berkan Ürkmez'i öldürmüş olabilir. Bu kazanın tekrar araştırılması isteniyor.
Öldürülen kadının annesi Gülseren İnce, “Kızımın kanı yerde kalmasın, senelerdir aynı. Kızımı defalarca kez dövüp dövüp kapıya attı.” dedi.
Zanlının olay öncesi eşine önce silah fotoğrafı, ardından iş yerine çelenk gönderdiği iddia edildi.
Kız kardeş Şenay İnce, "Silah paylaşmış, Gülten'in iş yerine çelenk göndermiş. Ama kardeşim hiç beklemiyordu, 'Yapmaz, yapamaz' dedi. Ama kıydı bacıma." dedi.
Kız kardeşi, Gülten Ürkmez'e gözyaşları içinde veda etti.
Hayatının büyük bölümünü şiddet altında geçiren 41 yaşındaki Gülten Ürkmez ise Çatalca'da son yolculuğa uğurlandı.