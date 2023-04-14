İskenderun, Antakya ve Defne'de taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İskenderun, Antakya ve Defne'de taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak

'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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