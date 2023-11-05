İskenderun Limanı'nda bir rıhtım daha gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin, 11 ili sarsarak büyük bir felakete neden olduğunu hatırlattı.

Bakanlık ekiplerinin felaketin ardından kıyı tesislerinde hasar tespiti yaptığını ifade eden Uraloğlu, "Limak ve Gübretaş İskenderun limanlarının rıhtımlarında ciddi hasarlar tespit edildi. Özel sektörümüzün dinamizmiyle ivedilikle eylem alması ve Bakanlığımızın gerekli desteği sağlamasıyla, depremden 48 saat sonra, kıyı tesislerimizde operasyonlara planlama dahilinde başlanmıştı." değerlendirmesini yaptı.



İskenderun Limanı'nda bir rıhtımın daha gemi trafiğine açıldığını bildiren Uraloğlu, ilçedeki limanlarda elleçleme ve kapasite artırılarak toparlanma sürecine girildiğini kaydetti.



Bakan Uraloğlu, "Yaşanan deprem felaketi sonrası bugüne kadar elleçlenen yük miktarı 2,6 milyon ton, konteyner miktarı ise 250 bin TEU'ya ulaşırken, İskenderun Körfezi'nde elleçlenen toplam yük miktarı ise 52 milyon tona ulaştı." bilgisini paylaştı.

