İskenderun sahili 1 metre çöktü: Zeminde su, gevşek kum var

''ZEMİNDE SU, GEVŞEK KUM VAR''

Bölgenin zemin yapısına dikkat çeken uzmanlar, kesinlikle iyileştirme yapılmadan yüksek katlı bina yapılmaması gerektiğini söylüyor.



Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalgıç ise "Özellikle sahile yakın ilk sıralardaki yapılarda yoğun yıkım görülüyor. Bunun sebebi zeminde su, gevşek kum var. Beton kalitesi artı demirlerin düz demir olması en büyük etken. Bu alanlarda kesinlikle zemin iyileştirmesi yapmadan yüksek katlı bina yapmamak gerekiyor ama biz yapmışız. Bunun bedelini ağır ödedik." açıklamasında bulundu.