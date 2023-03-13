İskenderun sahili 1 metre çöktü: Zeminde su, gevşek kum var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun'da kıyı kesimi de zarar gördü. Uzmanlar, deprem nedeniyle sıvılaşma ve çökme yaşanan İskenderun sahilinde inceleme yaptı.
Sahil bandında yaklaşık 1 metrelik çökme meydana geldi. Bu durum deniz suyunun iç kesimlere girmesini kolaylaştırdı.
Uzmanlara göre, artçı sarsıntılarla birlikte zemindeki hareketlilik devam edecek.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "6 Şubat'taki depremle beraber yüzeye doğru bir su harekatı başlamıştı. Ama bugün çökmenin ilerlemesi ve devam etmesi nedeniyle kıyıdan rüzgarlarla bu bölgeye şişirilen suları güneş ve ayında etkisiyle gelip gideceğini görüyoruz. Zemin zaten biraz oynadı, oynayacak titreşimlere bölgede dikkat etmek lazım." dedi.
''ZEMİNDE SU, GEVŞEK KUM VAR''
Bölgenin zemin yapısına dikkat çeken uzmanlar, kesinlikle iyileştirme yapılmadan yüksek katlı bina yapılmaması gerektiğini söylüyor.
Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalgıç ise "Özellikle sahile yakın ilk sıralardaki yapılarda yoğun yıkım görülüyor. Bunun sebebi zeminde su, gevşek kum var. Beton kalitesi artı demirlerin düz demir olması en büyük etken. Bu alanlarda kesinlikle zemin iyileştirmesi yapmadan yüksek katlı bina yapmamak gerekiyor ama biz yapmışız. Bunun bedelini ağır ödedik." açıklamasında bulundu.