İskenderun'da 374 konutun anahtarı depremzedelere teslim edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 mahallede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlara depremzedeler taşındı.

İskenderun'da 374 konutun anahtarı depremzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İskenderun'da evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı planlanan 3 bin 986 konuttan 1877'sinin inşaatı tamamlandı.

Oturuma hazır hale getirilen dairelerden 374'ünün anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

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