İskenderun'da aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı 102'nci saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama-kurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi, 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

İskenderun'da aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı 102'nci saatte kurtarıldı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde afetin vurduğu illerden gelen mucize kurtuluş haberleri, yakınları enkaz altında olan depremzedelere de umut oldu.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı 'ın İskenderun ilçesindeki Arzu Apartmanı enkazında bir askerin ses duyması ile ekipler çalışma başlattı. Dinleme yapan ekipler, Oktay ailesinden 6, Kılınç ailesinden 2 ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

İskenderun'da aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı 102'nci saatte kurtarıldı - 1



Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderilip çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Enkazda yapılan hassas çalışma sonucu 102 saat sonra 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ambulaslara alınan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Yüzyılın felaketi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Yüzyılın felaketi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

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