İskenderun'da iki şehit için karar

20.11.2025 12:09

Son Güncelleme: 20.11.2025 12:40

İskenderun'da iki şehit için karar
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Geçen temmuz ayında İskenderun'da sıvı kaybı nedeniyle şehit olan askerlere ilişkin olayda kusuru bulunan tabur komutanı dahil 4 personelin orduyla ilişiği kesildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

 

Temmuz ayında İskender'da temel askerlik eğitiminde bulunan iki asker sıvı kaybı nedeniyle şehit olmuştu.

 

MSB, olayla ilgili inceleme sonunda tabur komutanı dahil 4 personelin ordudan ihracına karar verirken 8 personele de disiplin cezası verildiğini açıkladı.

 

DÜŞEN ASKERİ UÇAK

 

MSB, Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri uçağın düşmesine ilişkin ayrıntılı incelemelerin sürdüğünü belirtti.

İlişkili Haber
C-130 kazasında her şey 5 saniyede oldu
C-130 kazasında her şey 5 saniyede oldu
Haberi Görüntüle

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZAP'TAN ÇEKİLMESİ

 

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden çatışma riskini ortadan kaldırmak için çekildiğini duyurmuştu.

 

Konuya ilişkin açıklama yapan MSB, sürecin tüm kurumlar tarafından dikkatle yönetildiğini ve izlediğini duyurdu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram