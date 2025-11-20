İskenderun'da iki şehit için karar
20.11.2025 12:09
Son Güncelleme: 20.11.2025 12:40
NTV - Haber Merkezi
Geçen temmuz ayında İskenderun'da sıvı kaybı nedeniyle şehit olan askerlere ilişkin olayda kusuru bulunan tabur komutanı dahil 4 personelin orduyla ilişiği kesildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
Temmuz ayında İskender'da temel askerlik eğitiminde bulunan iki asker sıvı kaybı nedeniyle şehit olmuştu.
MSB, olayla ilgili inceleme sonunda tabur komutanı dahil 4 personelin ordudan ihracına karar verirken 8 personele de disiplin cezası verildiğini açıkladı.
DÜŞEN ASKERİ UÇAK
MSB, Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri uçağın düşmesine ilişkin ayrıntılı incelemelerin sürdüğünü belirtti.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZAP'TAN ÇEKİLMESİ
Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden çatışma riskini ortadan kaldırmak için çekildiğini duyurmuştu.
Konuya ilişkin açıklama yapan MSB, sürecin tüm kurumlar tarafından dikkatle yönetildiğini ve izlediğini duyurdu.