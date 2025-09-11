İskenderun'da iki askerin şehit olması | MSB kaynakları: Ölüm nedenleri hipertermi

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit olan iki asker için Adli Tıp Kurumu Raporu tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları iki askerin uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Kusurlu personel için disiplin süreci başlatıldığı vurgulandı.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve Adli Tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular üzerine bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?



Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavi altına alındığı, erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın şehit olduğu, diğer erlerin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu duyurulmuştu.

HİPERTERMİ NEDİR?



Sıcak çarpması ya da güneş çarpması olarak da bilinen hipertermi, genellikle yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmanın, uzun süreli veya yoğun fiziksel eforun veya ilaç kullanımın bir sonucu olarak bireyin vücudunun ısı düzenleme mekanizmalarının yetersiz kalarak aşırı ısınması durumuna verilen isimdir.



Isıdan dolayı yaralanmanın en ağır ve ciddi türlerinden birisi olan sıcak çarpması, insan vücut ısısının 40 derece veya üstüne çıktığı durumlarda meydana gelebilir. Sıcak çarpması en çok yaz aylarında görülür.



Sıcak çarpması, yani hipertermi acil tedavi gerektirir. Tedavi edilmeyen sıcak çarpması bireyin beynine, kalbine, böbreklerine ve kas dokusuna hızla kalıcı zarar verebilir. Tedavinin gecikmesi hasarı ağırlaştırır, ciddi komplikasyon veya ölüm riskini artırır.