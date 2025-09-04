İskenderun'u sağanak yağış vurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

'ın ilçesinde sağanak yağış etkil oldu.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

HORTUM OLUŞTU

Sağanak sonrası İskenderun Körfezi'nde kısa süreli hortum oluştu.

Belediye ekiplerince yollarda biriken suyun tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

