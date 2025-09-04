İskenderun'u sağanak yağış vurdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
HORTUM OLUŞTU
Sağanak sonrası İskenderun Körfezi'nde kısa süreli hortum oluştu.
Belediye ekiplerince yollarda biriken suyun tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
