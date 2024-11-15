İskenderun'u toz bulutu kapladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezine yakın bir noktada bulunan taş ocağında patlama gerçekleştirildi. İlçede yoğun toz bulutu etkili oldu.
İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi’ne yakın bir noktada bulunan taş ocağında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi.
Patlamanın etkisiyle adeta mahalle toz bulutunun içerisinde kaldı. Vatandaşlar yaşadıkları zor anları ve kentin bulutun içerisinde kaldığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Vatandaşlar, maden ocağından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
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