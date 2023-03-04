İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Mart 2023 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, Arnavutköy, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, bu illerdeki su kesintisi ne zaman sona erecek?

İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir'de yaşanacak su kesintilerinin ayrıntıları İSKİ'nin resmi adresinden paylaşıldı. 

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

4 MART PROGRAMI

İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek? - 1
İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek? - 2
İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek? - 3
İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek? - 4
İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek? - 5

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