İSKİ 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu (Arnavutköy, Eyüsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Silivri, Ataşehir'de yaşanacak su kesintilerinin ayrıntıları İSKİ'nin resmi adresinden paylaşıldı.

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

4 MART SU KESİNTİSİ PROGRAMI