İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi yaşanacak (Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi yaşanacak (Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu) Sular ne zaman gelecek?

( Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 10 Ağustos tarihli kesinti programına göre, Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu bazı mahallelerine su verilemeyecek. İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

10 AĞUSTOS PROGRAMI

İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi yaşanacak (Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu) Sular ne zaman gelecek? - 1
İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi yaşanacak (Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu) Sular ne zaman gelecek? - 2
İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi yaşanacak (Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu) Sular ne zaman gelecek? - 3
İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi yaşanacak (Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu) Sular ne zaman gelecek? - 4

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