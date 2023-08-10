İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi yaşanacak (Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 10 Ağustos tarihli kesinti programına göre, Kağıthane, Pendik, Şile, Zeytinburnu bazı mahallelerine su verilemeyecek. İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

10 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI