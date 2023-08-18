İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz: Şehri susuz bırakmayacağız

Bu sene diğer yıllara göre daha fazla bu sayı, 65 milyon metreküp buharlaşma olacak. Bizim hesaplarımız arasında buharlaşma da var, yağış öngörüleri de var. Ama Ağustos ve eylül ayı için herhangi bir yağış öngörümüz yok. Bunların kurak geçeceğini düşünüyoruz, buna rağmen şehri susuz bırakmamak için çalışmalarımız devam ediyor, şehri susuz bırakmayacağız.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin