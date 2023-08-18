İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz: Şehri susuz bırakmayacağız

İstanbul'daki barajların doluluk oranları dün itibarıyla 33,18 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, su sıkıntısının yaşanacağı düşünülen mega kent için bilgi verdi.
Gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Solmaz, İstanbul'daki su durumu, sıcak hava ve buharlaşma etkilerinin yansımaları ve tasarruf planları hakkında açıklamalarda bulundu.
İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz, şöyle konuştu:
''En kurak sezonda bile bizim Avrupa Yakası'nda bir su sıkıntısı yaşamamamız için gerekli tedbirleri alıyoruz. Buharlaşma doğal bir olay, sadece bugün değil, her sene yaşıyoruz. Her sene 40 milyon metreküp ile 60 milyon metreküp arasında bir buharlaşmayla karşılaşırız.
Bu sene diğer yıllara göre daha fazla bu sayı, 65 milyon metreküp buharlaşma olacak. Bizim hesaplarımız arasında buharlaşma da var, yağış öngörüleri de var. Ama Ağustos ve eylül ayı için herhangi bir yağış öngörümüz yok. Bunların kurak geçeceğini düşünüyoruz, buna rağmen şehri susuz bırakmamak için çalışmalarımız devam ediyor, şehri susuz bırakmayacağız.''
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