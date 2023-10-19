İSKİ tüketim verilerini paylaştı: Yabancı abone sayısı 10 kat arttı

Haber: Emirhan Ergen



Yabancı uyruklu kişilere ait İSKİ abone sayısı son 8 yılda 10 kat arttı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'ye göre, kayıt dışı kullanımla beraber İSKİ verileri kentte iki buçuk milyon civarında yabancı bulundğunu gösteriyor.



Gökçe; abone olmadığı halde yaşayan, kendi adına aboneliği bulunmayan, bir yakını üzerinden konutta oturan, kiraladığı mülk sahibi ile anlaşmalı olarak devam eden çok sayıda nüfus olduğunu ifade etti.



Verilere bakıldığında 2,5 milyon civarında yabancı nüfus olduğuna yönelik tahminleri olduğunu dile getiren Gökçe, "Bir yandan ulaşım, bir yandan da verdiğimiz su miktarındaki artış yönünden baktığımızda şehirde yaşayan normalden fazla nüfus var." dedi.



YABANCILARA AİT 7 BİN 500 DÜKKAN ABONELİĞİ



İSKİ verilerine göre, yabancılara ait 7 bin 500 dükkan aboneliği de bulunuyor.



Gökçe, bazı yabancı uyruklu kişilerin abonelik yapmadan kayıtsız bir şekilde

su kullandığına da dikkat çekti.



Gökçe şöyle devam etti:



"8 yılda yabancı abonelik sayısı artmış. 255 bin civarında su abonesi var. Bunlar resmi TC kayıtlarına geçmiş kendi adlarına su aboneliği etmiş kişiler. 7 bin 500 civarında da işletme abonesi var. Bu abonelerin her birinde 4 kişi yaşasa 1 milyonluk yabancı kayıtlı kişi var demektir. Kaldı ki biz bu hanelerinde su tüketim oranının ortalamadan daha fazla olduğunu biliyoruz."



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