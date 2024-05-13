İSKİ'den Anadolu Yakası'na 600 milyon TL'lik içme suyu yatırımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince ( İBB ), " İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni" gerçekleştirildi. Kartal Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , yeni dönemde de hızlarını arttırarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Hedeflerine ulaşana kadar durmaksızın çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Çok ciddi çalışıyoruz ve bu şekilde amacımız, İstanbul'un geleceğini güvence altına almak. İstanbul'un geleceği, planlı, projeli, doğru yatırımlarla güvence altına alınabilir, sorunlar çözülebilir. Aksi takdirde kaos üretmeye devam edilir." dedi.

İSKİ'DEN 600 MİLYON TL YATIRIM

Suyun verimli kullanılabilmesinin önemine değinen İmamoğlu, "Bir damla suyun bile önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hava, iklim, çok farklı bir boyuta evrildi. Bir gün bakıyorsunuz 12-13 derece ölçüyorsunuz, bir gün sonra 22-23 dereceyi ölçtük. Bugün yine 13-14 derecelere indi.

Şu üç günde bile karmakarışık, 3 mevsimi bir arada yaşadığımız bir alanı bize hissettirdi. Bu da gösteriyor ki bu ülkeyi, bu dünyayı hepimiz korumakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü.

Yaklaşık 600 milyon liraya mal olacak proje kapsamında, terfi merkezi ve içme suyu depoları yapılacak.

4 İLÇENİN İÇME SUYU DEPO HACMİ 42 BİN 500 METREKÜP ARTACAK



Proje ile Kartal, Pendik, Maltepe ve Ümraniye bölgesinin içme suyu depolama hacmi 42 bin 500 metreküp artırılacak.