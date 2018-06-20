İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşların hayatlarına mal olabilecek elim vakalar yaşanmaması için baraj göllerine girilmemesi uyarısı yaptı.



İSKİ'den yapılan açıklamada, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla su kaynağı olan baraj göllerine, serinlemek, yüzmek ve zaman zaman balık tutmak için girildiği kaydedildi.



Kurumun ve yetkili tüm kurumların yaptığı uyarılarda da belirtildiği üzere, tatlı su kaynaklarına girmenin tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Zira tatlı su kaynaklarının kaldırma kuvvetinin denizlere göre düşük olması ve tabanının balçık olabilmesi sebebiyle yüzmek açısından tehlikelidir. Vatandaşlarımız, hayatlarına mal olabilecek elim vakaların yaşanmaması için baraj göllerine hiçbir suretle girilmemelidir."