İSKİ'den durdurulan aboneliklerle ilgili açıklama

"SU REZERVLERİMİZİN İSTENİLEN SEVİYELERE ULAŞMASI HALİNDE SU KULLANIMINA YENİDEN İZİN VERİLECEKTİR"



Öte yandan açıklamada barajlardaki su rezervlerinin istenilen seviyelere ulaşması halinde alınan kararların gözden geçirileceği ifade edildi ve bahçe sulama abonelikleirnin su kullanımına yeniden izin verileceği açıkladı.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Yaşanan olağanüstü kuraklığa karşın hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesi amacıyla İdaremiz, kentsel su yönetiminin gerektirdiği tüm önlemleri almakta ve vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu temin edilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin sorunsuz geçirilmesi için abonelerimize de sıklıkla ve çeşitli yollarla su tasarrufu çağrılarında bulunmaktayız. Suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik duyurularımıza rağmen, günlük su tüketiminde arzulanan azalma sağlanamayınca, su arzının güvenliğini temini için bir takım tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. İSKİ yaklaşık 7 milyon aboneye hizmet vermektedir. 7 milyon abone içerisinde ise 15.462 konut/işyerine ait bahçe ve peyzaj sulama aboneliği bulunmaktadır. Bu abonelerin aylık su tüketimleri ortalama 100.000 m3 civarında iken son dönemlerde 800.000 m3 seviyesine ulaşmıştır. Bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullandığı su miktarı ile yaklaşık 95 bin meskenin 1 aylık su ihtiyacı karşılanabilmektedir. Bu verileri değerlendiren İSKİ, 16 milyon İstanbullu hemşerimizi susuz bırakmamak, abonelerimizin öncelikle içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması adına bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar almak durumunda kalmıştır. Barajlardaki su rezervlerimizin istenilen seviyelere ulaşması halinde alınan karar gözden geçirilerek bahçe sulama aboneliklerinin su kullanımına yeniden izin verilecektir."