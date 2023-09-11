İSKİ'den kesinti ve musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama

Son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'da su kesintisine ve musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi.



Bir süredir sularının akmadığını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.



Bazı vatandaşlar ise sularının çamurlu şekilde aktığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.



Bir vatandaş sosyal medya hesabından, "İstanbul'da farklı ilçelerde kirli su problemi yaşanmaya başladı. Tüm çeşmelerden kirli su akmaya devam ediyor. Temiz çamaşırları atıyorsun makinaya, kirletip çıkarıyorsun. Böylece kendilerinin kirli çamaşırları ortaya çıktığında çok belli olmuyor, sinsi planlar." ifadelerini kullandı.

"ÇOLUK ÇOCUK BANYO YAPACAK, SUYUN HALİNE BAK"



Ümraniye Atakent Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir vatandaş, paylaşımında İSKİ'nin resmi hesabını da etiketleyerek, şunları yazdı:



"Bu akan suyun hali nedir böyle İSKİ? Yarın okullar açılıyor. Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak. Litrelerce suyu düzelir diye boşa akıttık, hala çamur akıyor çeşmeden."



Bir başka vatandaş ise çamurlu su videosu eklediği paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Musluktan akan sularda hangi standartları uyguluyorsun?" ifadesini kullandı.



İSKİ Genel Müdürlüğü, İSKİ Destek ve İBB Çözüm Merkezi'ni etiketleyerek paylaşımda bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ümraniye'de su kesintisi sonrası vermeye başladığınız su, bir saattir çamur gibi akıyor ve hala suları kullanamıyoruz", "Üsküdar Selamiali Mahallesi, sular çamurlu akıyor, ne zaman düzelir?" diye yazdı.



İSKİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ümraniye'de geniş bir bölgeyi etkileyen vana arızası meydana geldiği belirtildi.



Sorunun kısa sürede giderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çalışmadan kaynaklı olarak şebekeye verilen suda kısa süreli renk değişimi yaşanmıştır. Ekiplerimizce bölgesel deşarj çalışmaları sürdürülmektedir. Kısa bir süre içerisinde su normal rengine dönüşecek olup endişe gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."