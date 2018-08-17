İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan uyarıda, Kurban Bayramı'nda atıkların, derelere ve kanallara atılmaması istendi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmesi gerektiği bildirildi.
Açıklamada, geçen yıllarda Kurban bayramlarında tedbir alınsa da İstanbul'un yağmur suyu kanallarına ve derelerine kurban atıklarının atıldığı hatırlatılarak, "Kurban atıkları nedeniyle denizlerimizin ve göllerimizin kirletildiği noktalar oluştu. Kurban atıklarını, derelere ve kanallara atmayalım, çevremizi kirletmeyelim." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İstanbulluların kurban kesimi noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin belirlediği alanları kullanmaları ve uyarıları dikkati almaları gerektiğine vurgu yapıldı.