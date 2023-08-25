İSKİ'den su tasarrufu çağrısı

"BÜTÜN TEDBİRLERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"



İklim krizi ve kuraklık konularına değinen Başa, "İklim açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Gerçekten bölgemiz yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında." dedi.



Başa, su yönetimini en iyi şekilde uygulayıp, vatandaşları susuz bırakmamak adına İSKİ olarak bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade ede etti.



Avrupa Yakası'ndaki barajların doluluk oranının, Anadolu Yakası'na göre daha düşük seviyede olduğunun altını çizen Başa, "Bu noktada biz özellikle Avrupa Yakası'ndaki hemşehrilerimizden başlattığımız su tasarrufu kampanyalarına destek olmalarını, suyu daha dikkatli kullanmalarını ve bu zor süreçte İSKİ'ye yardımcı olmalarını istirham ediyorum." diye konuştu.



İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise Silivri'de çok önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.

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