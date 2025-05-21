İSKİ'ye 3,3 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

İSKİ'ye "Çevre Kanunu" kapsamında 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı.

Öte yandan sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.