İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak?

İŞKUR Gençlik Programı 2025 sürecinin ayrıntıları belli oldu. Programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödeme yapılacak. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

İŞKUR Gençlik Programı başvurularının önümüzdeki 10-14 Şubat tarihlerinde başlaması bekleniyor.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?



İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

