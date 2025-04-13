İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman ödenecek?

İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerine dair araştırmalar hız kazandı. Mart ayı itibarıyla programa dahil olan öğrenciler, maaş ödemeleriyle ilgili ödeme takvimine odaklandı. İşte, İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemesinde son bilgiler...



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMESİ NE ZAMAN?



İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerinin yatırılması için katılımcıların çalıştığı aya ait belgelerin üniversite tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanarak ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.



Ardından gerekli kontroller yapıldıktan sonra maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.



İŞKUR Gençlik Programı Mart ayı ödemelerinin Nisan ayı ortasına kadar yatırılması bekleniyor.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?



Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlenen 1.083 TL cep harçlığı ödenir. Haftada 1 gün katılım sağlayanlar ayda 4 bin 332 lira ödeme alacak. Çalışma günü haftada iki gün olaraklara ise 8 bin 664 lira ve üç gün olaranlara 12 bin 996 lira maaş yatırılacak.