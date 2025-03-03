İŞKUR hasta kabul kayıt görevlisi alımları için ilanları paylaştı: Hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı itibarıyla hastanelerde hasta kayıt görevlisi alımlarına devam ederek sağlık sektöründeki istihdam olanaklarını artırmaya yönelik önemli adımlar atıyor. Yayımlanan 12 ilana göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Kayseri illerindeki hastanelerde hasta kabul kayıt görevlisi alımları yapılacak.



Kadın ve erkek adayların başvurabileceği bu pozisyonlar için başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. İŞKUR tarafından yapılan bu alımların detayları, başvuru şartları ve süreçleri ile ilgili güncel bilgilere kurumun resmi internet sitesi ve duyuruları aracılığıyla ulaşılabilir.



HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Hasta kabul kayıt görevlisi alımı yapacak iller ve başvuru tarihleri: