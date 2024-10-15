İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ilk maaş ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirilen projede, maaş günü tarihi merak ediliyor.



İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.



İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.



İUP HAKKINDA



18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.



Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.



Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.



Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.