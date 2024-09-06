İŞKUR tarafından yürütülen İş Gücü Uyum Programı (İUP) başvuruları başladı: İUP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR 'un, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde sürdüreceği İUP kapsamında ilk iş birliği, Millî Eğitim Bakanlığı ile yapıldı. Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İUP'a başvurular, İŞKUR e-şube, Alo170, çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri ve İŞKUR hizmet merkezlerinden gerçekleştirilebilecek. İUP kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği sonucu 81 ilde toplam 120 bin kontenjan ayrılan programa, 8 Eylül'e kadar başvurulabilecek.

İUP DETAYLARI

İUP, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı.



18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.



Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.



İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı, programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.



Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.