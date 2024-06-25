İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanları paylaşıldı: Bekçi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR sınavsız bekçi alımı ilanları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ordu ve Antalya illerine beçki alımları yapılacak. Başvuruların kabul edilebilmesi için adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları illere göre değişiklik gösteriyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ORDU (23.07.2024)



Nitelik ve Beceriler



25-35 yaş aralığında erkek adaylar

Sürekli olarak gece vardiyasında çalışabilecek

B sınıfı ehliyeti olan ve iyi derece şoförlük yapabilen

Bilgisayar kullanmayı bilen ve Office programlarına hakim



ANTALYA (12.07.2024)



Fiziki Ve Bedensel Yeterlilik, İletişim Ve İfade Yeteneği, İş Tecrübesi, Takım Çalışması, Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe



En az 1 yıl deneyimi olan,

40 yaşını aşmamış,

Güleryüzlü , işini seven ve özenen

Şirket iç prosedürlerine ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek.

Vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek.



İSTANBUL (30.06.2024 - 12.07.2024)



Tercihen 3 yıl deneyimli

Ekip çalışmasına yatkın

iletişimi kuvvetli

Disiplinli çalışmayı benimseyen

Tercihen Esenyurt civarında ikmet eden