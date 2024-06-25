İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanları paylaşıldı: Bekçi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlarla, sınav ve mülakat gerektirmeden bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan duyuruya göre, Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanları paylaşıldı: Bekçi alımı başvuru şartları neler?

sınavsız bekçi alımı ilanları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ordu ve Antalya illerine beçki alımları yapılacak. Başvuruların kabul edilebilmesi için adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. alımı başvuru tarihleri ve şartları illere göre değişiklik gösteriyor. 

İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanları paylaşıldı: Bekçi alımı başvuru şartları neler? - 1

ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ORDU (23.07.2024)

Nitelik ve Beceriler

25-35 yaş aralığında erkek adaylar
Sürekli olarak gece vardiyasında çalışabilecek
B sınıfı ehliyeti olan ve iyi derece şoförlük yapabilen
Bilgisayar kullanmayı bilen ve Office programlarına hakim

ANTALYA (12.07.2024)

Fiziki Ve Bedensel Yeterlilik, İletişim Ve İfade Yeteneği, İş Tecrübesi, Takım Çalışması, Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe

En az 1 yıl deneyimi olan,
40 yaşını aşmamış,
Güleryüzlü , işini seven ve özenen
Şirket iç prosedürlerine ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek.
Vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek.

İSTANBUL (30.06.2024 - 12.07.2024)

Tercihen 3 yıl deneyimli
Ekip çalışmasına yatkın
iletişimi kuvvetli
Disiplinli çalışmayı benimseyen
Tercihen Esenyurt civarında ikmet eden

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