Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı, Pakistan 'ın başkenti İslamabad'da düzenlendi.

Toplantıya Türkiye 'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceklerini teyit ettikleri bildirildi.

Üç ülkenin ortak savunma konusunda Mekke Anlaşması'nın ilkelerine ve hedeflerine bağlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.

GÜNDEMDE BÖLGESEL GÜVENLİK VE İRAN KRİZİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantı öncesinde Bakan Fidan'ın Türkiye'nin kolektif savunma taahhüdüne bağlılığını yinelemesinin ve ittifakın kurumsallaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının beklendiğini bildirmişti.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, ABD-İsrail ile İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesi ve Babulmendeb Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanması da gündem başlıkları arasında yer aldı.

Bakan Fidan'ın ayrıca Gazze'deki insani kriz, Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti, Doğu Kudüs'ün tarihi statükosuna yönelik ihlaller ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin Türkiye'nin tutumunu yinelemesi öngörülüyordu.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Anlaşmanın kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood, ittifakın ilk genel sekreteri olarak atandı. İttifakın sekretaryasının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulması planlanıyor.

HUSİ SALDIRILARI SONRASI OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞLARDI

Anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Komite, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından 5 Ekim'de Riyad'da olağanüstü toplanmıştı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada üç ülke, toprak bütünlüklerinin ve egemenliklerinin anlaşma hükümleri doğrultusunda savunulmasına yönelik birlik ve kararlılıklarını teyit etmişti.