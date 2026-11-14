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İşlek cadde bir anda çöktü, yolun ortasında altı metre derinlikte obruk oluştu

14.11.2026 15:42

İşlek cadde bir anda çöktü, yolun ortasında altı metre derinlikte obruk oluştu
IHA

Yolun ortasında oluşan derin çukur drone ile görüntülendi.

İHA
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Adıyaman'da yolun çökmesi sonucu altı metre derinlikte obruk oluştu.

Adıyaman'da yol çökmesi sonucu obruk oluştu.

 

Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü.

 

Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.

 

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

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