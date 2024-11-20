İsmail Akgül kimdir? Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün biyografisi

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İsmail Akgül, "Verilen karar başımız üstünedir." mesajını paylaştı. İşte, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün biyografisi...



İSMAİL AKGÜL KİMDİR?



İsmail Akgül 1986 yılında Bolu'da dünyaya geldi.



Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Aynı üniversitenin İşletme Bölümünde eğitimine devam etti.



9 yıl infaz ve koruma memuru olarak çalıştı. Bolu DSİ 53. Şube Müdürlüğünde sivil savunma amiri olarak görev aldı.



2016- 2021 yılları arasında Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı.



2021- 2023 yılları arasında Yeşilay Bolu Şube Başkanlığı görevinde bulundu.



İsmail Akgül, MHP'den 28. Dönem Bolu Milletvekili olarak seçildi.



20 Kasım 2024'te partisinden istifa etti.

