İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti (Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?)

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.



Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu’ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.



