İsmi birçok yerde hırsızlığa karışan şahıs Rize’de yakayı ele verdi

Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen T.B. isimli şahıs, Rize’nin Fındıklı ilçesinde de 1 hafta içerisinde birden fazla hırsızlık olayına karıştı.

En son Rize’nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan bir miktar para ve 1 kartona yakın sigara çalan T.B., o gün kayıplara karıştı.

Pazar Emniyeti’nin özverili çalışmaları neticesinde izi sürülen T.B., ilçe emniyetine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri biten T.B., sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.