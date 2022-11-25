İsmini duyanlar inanamıyor: Türkiye'de adaşım yok

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ''Enson'' olan adını duyan şaşırıyor.

''BU KADAR ÇOCUK YETER, EN SON BU OLSUN DEMİŞLER''



Enson Çoban, ''Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.



"TÜRKİYE'DE ADAŞIM YOK, BELKİ DÜNYADA DA YOKTUR"



Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban şöyle devam etti:



''Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular.''

ADINI DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYOR



Çoban, kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmüyor.

"YABANCI İSİM GİBİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Enson Çoban'ın Suluova Belediyesi'ndeki bir işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli de, ''Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor'' şeklinde konuştu.