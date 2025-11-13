İspanya'da Rojin Kabaiş teması: "Telefonu kritik öneme sahip"

Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Genç kızın telefonu inceleme için İspanya'ya gönderildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı için İspanya'ya giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada sürece ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturmada cep telefonu çözümlemesinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile Kabaiş'in ölümüyle ilgili dosyayı ele alan Tunç, Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilen adli işbirliğinin önemini vurguladı.

"Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip." diyen Tunç, "İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 25 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Genç kızın, 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etti.