İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara yolculuk: 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi

İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Tekirdağ'a geldi.



Çerkezköy ilçesinde mola veren hacı adayları ilgiyle karşılandı.



Harkassi, AA muhabirine, İspanya'dan hacı olmak için yola çıktıklarını, Avrupa'da pek çok ülkeyi geçmeleri sonrası Türkiye'deki yolculuklarını sürdürdüklerini söyledi.



Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Çerkezköy'de de çok sıcak karşılandıklarını ifade eden Harkassi, "Başta polis ekipleri olmak üzere herkes bize çok yardımcı oldu. Çerkezköy polisi tarafından iftar yemeğimiz verildi ve duş ihtiyacımız için bize çok yardımcı oldular. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ayrıca bize duş ve iftar imkanı sağlayan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Harkassi, Türkiye rotalarının İstanbul, Ankara, Aksaray, Adana ve Hatay olarak devam edeceğini ifade etti.



Ekip molaları ve dinlenmeleri sonrası at sırtında İstanbul'a yola koyuldu.