İspanyol Youtuber'ı "niye çekiyorsun" diye darbettiler: Saldırı anı kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı'nda arkadaşıyla motosikletle yolda ilerleyen İspanyol Youtuber’ın önü bir kişi tarafından kesildi. Kaçan turistin arkasından pet şişe fırlatan şüpheli, motosikletle takip edip önünü kesti. Turisti darbeden 2 şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı turistin kask kamerasına yansıdı.



Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. Semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle (28), Tarlabaşı’nda bir sokağa girdi. Turist sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, "Yanlış anlama niye çekiyorsun?"' diye çıkıştı. İngilizce "Ne?" diye cevap veren turist daha sonra motosikletiyle uzaklaşmaya başladı. Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen bir başka şüpheli ise turisti takip etmeye başladı.

