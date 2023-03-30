İSPARK otoparklarına elektrikli şarj istasyonu kurulacak

ADALAR'DAKİ TAKSİLERDE KREDİ KARTI KULLANIMI KOMİSYONA GERİ GÖNDERİLDİ



Adalar'da hizmet veren Ada Taksilerde kredi kartı ile ödeme yapılmasına imkan tanıyan İBB'nin teklifi görüşüldü.



Bu kapsamda, Adakartlılara 14,14 lira, İstanbulkartlılara 42,40 lira olan taksi açılış ücretinin kredi kartlılara 84,80 lira olması istendi.



Kilometre başına da Adakartlılara 8,78 lira, İstanbulkartlılara 33,93 lira olan ücretin kredi kartlılara 67,86 lira olması talep edilen teklifte, bekleme ücreti ise Adakartlılara 2,18 lira, İstanbulkartlılara 6,56 lira iken kredi kartlılara 13,12 lira olması teklif edildi.



Teklif üzerine söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, taksilerde kredi kartı kullanımının olmasını istediklerini fakat bu uygulamanın normal fiyat tarifesi üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.



Burada yüzde 100'lük gizli bir zam söz konusu olduğunu ifade eden Yücel, teklife bu haliyle onay vermeyeceklerini kaydetti.



Bunun üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, teklifi tekrar değerlendirilmesi için komisyona geri gönderdi.



Toplantıda, Adalar'da "Ulaşım ve Lojistik Yönergesi" kapsamında 215 elektrikli araca "Bireysel ve İşletmeler için Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi" görüşü verilmesi, bazı sokakların yayalaştırılması, parkomat projeleri ve taksi durak teklifleri gibi konular görüşüldü.

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