İSPARK ücretleri ne kadar oldu? İşte 2024 Haziran zamlı İSPARK tarifesi

İBB Meclisi’nde Haziran ayı toplantılarının 3'üncü oturumu gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.



2024 HAZİRAN İSPARK TARİFESİ



İSPARK ücret tarifesindeki artışı da içeren raporla, otomobiller için kapalı ve açık otoparklarda; Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Üsküdar’ın yer aldığı 1’inci bölgede ücretler 0-1 saat aralığında 52 liradan 70 liraya, 1-2 saat aralığında 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat aralığında 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat aralığında 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat aralığında 134 liradan 180 liraya, 12-24 saat aralığında 202 liradan 270 liraya ulaştı.



Ücretler, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa,Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye’de ise aynı fiyatlarla artarken, 3’üncü bölgede ise 0-1 saat 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat aralığında 46 liradan 60 liraya, 2-4 saat aralığında 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat aralığında 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat aralığında 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat aralığında 146 liradan 195 liraya ulaştı.



Yol kenarı otoparkları ise 1’inci ve 2’nci bölgede bulunan ilçelerde 0-1 saatte 52 liradan 70 liraya, 1-2 saatlik kullanımda 66 liradan 90 liraya, günlük kullanımda 146 liradan 195 liraya ulaştı. 3’üncü bölgede yer alan 18 ilçede ise 0-1 saat 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat 52 liradan 70 liraya, günlük kullanım 124 liradan 165 liraya ulaştı.



İki saatlik park sonrası, her saat başına uygulanan ücret ise 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bölgede 22 liradan 30 liraya çıktı.



HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ



Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.



İSPARK'ın yeni ücret tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.



İSPARK otopark ücretlerine en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57'e varan oranlarda zam yapılmıştı.