İSPARK ücretlerine zam! İşte 2025 İSPARK ücret tarifesi

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapıldı. Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verdi. Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.



İBB MECLİSİ'NDE İSPARK'A ZAM KARARI



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.



Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü.



Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 500 liraya yükseltilmesi önerildi.



Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 200 liraya, günlük ücretin 195 liradan 400 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 50 liraya yükseltilmesi talep edildi.



Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 100 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 160 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 200 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 400 liraya yükseltilmesi talep edildi.



Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 150 liraya, günlük ücretin 195 liradan 300 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 40 liraya yükseltilmesi istendi.



Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 110 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 130 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 170 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 210 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 310 liraya yükseltilmesi önerildi.



Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında; araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 120 liraya, günlük ücretin 195 liradan 240 liraya, sonraki her saatin 30 liradan 35 liraya yükseltilmesi talep edildi.



Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de ise 50 lira olan 1 saatlik park ücretinin 60 liraya, 1-2 saat arası ücretin 60 liradan 70 liraya, 2-4 saat arası ücretin 80 liradan 90 liraya, 4-8 saat arası ücretin 100 liradan 110 liraya, 8-12 saat arası ücretin 150 liradan 160 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 195 liradan 200 liraya yükseltilmesi istendi.



Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 50 liradan 60 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, günlük ücretin 165 liradan 190 liraya ve sonraki her saatin 30 lira olması istendi.



ORMAN KORU VE MESİRE YERLERİ GİRİŞLERİNE ZAM



Öte yandan orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi.



Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 141 liradan 170 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 403 liradan 420 liraya, midibüs için 708 liradan 750 liraya, otobüs-kamyon için 1418 liradan 1500 liraya, motosiklet için de 94 liradan 100 liraya çıkarılması istendi.



TAKSİLER DE ETKİLENDİ



Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücreti 19 liradan 25 liraya, günlük ücreti ise 80 liradan 100 liraya çıkarılması önerildi.



CHP'Lİ ÜYELERİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ



Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verdi.



Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.