Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kaza saat 02.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü - karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Isparta'dan Antalya'ya şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajı alamayıp devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 13 yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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