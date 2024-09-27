Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti. Geçen yıl attan düşüp beyin kanaması geçiren Başdeğirmen, 35 yaşındaydı.
Isparta’da 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; "Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen’in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.
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