Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti. Geçen yıl attan düşüp beyin kanaması geçiren Başdeğirmen, 35 yaşındaydı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti

’da 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti - 1

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; "Isparta Sayın Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen’in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

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