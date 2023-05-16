Isparta Belediye Başkanı'nın kızı beyin kanaması geçirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, attan düşüp beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup, gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Isparta Belediye Başkanı'nın kızı beyin kanaması geçirdi

'da belediye başkanının attan düşen kızı beyin kanaması geçirdi.

Olay, 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen (34), dengesini kaybederek düştü.

Çiftlikteki çalışanların haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Isparta Belediye Başkanı'nın kızı beyin kanaması geçirdi - 1

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı.

Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup gözlem altında tutulacağı bildirildi.

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