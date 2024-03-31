Isparta Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Isparta Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Isparta Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
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31 Mart 2024 Isparta yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.
SAAT: 23.53 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: %87.81
CHP adayı ATAKAN YAZGAN: 23.743 - Yüzde 20.99
AK Parti adayı ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 47.899 Yüzde 42.35
İYİ PARTİ AHMET TURAL19.850 - Yüzde 17.55
Isparta İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Isparta seçim sonuçları, Isparta ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Isparta YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Isparta ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Aksu Seçim Sonuçları
Atabey Seçim Sonuçları
Eğirdir Seçim Sonuçları
Gelendost Seçim Sonuçları
Gönen Seçim Sonuçları
Keçiborlu Seçim Sonuçları
Senirkent Seçim Sonuçları
Sütçüler Seçim Sonuçları
Şarkikaraağaç Seçim Sonuçları
Uluborlu Seçim Sonuçları
Yalvaç Seçim Sonuçları
Yenişarbademli Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Isparta Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Şükrü Başdeğirmen Seçim Sonuçları
Ahmet Tural Seçim Sonuçları
Efe Bedirhan Özbilge Seçim Sonuçları
Mustafa Aydemir Seçim Sonuçları
Meral Karakuş Seçim Sonuçları
Özkan Baran Oktay Seçim Sonuçları
Serhat Kolbaşı Seçim Sonuçları
Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Seçim Sonuçları
Hamza Pehlivan Seçim Sonuçları
Tahsin Erbaş Seçim Sonuçları
Abdurrahman Şimşek Seçim Sonuçları
Ramazan Aytekin Seçim Sonuçları
Atakan Yazgan Seçim Sonuçları
Hasan Koç Seçim Sonuçları
Yıldız Timur Seçim Sonuçları
Mehmet Zeki Özen Seçim Sonuçları
İsmail Yusuf Atasagun Seçim Sonuçları
Yusuf Ziya Günaydın Seçim Sonuçları
Tuna Tokuç Seçim Sonuçları
Aydın Apaydın Seçim Sonuçları
Mustafa Dokur Seçim Sonuçları
Çetin Sakaoğlu Seçim Sonuçları
Serkan Ağarlı Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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