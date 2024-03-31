Isparta Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Isparta Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Isparta Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Isparta yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

SAAT: 23.53 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %87.81



CHP adayı ATAKAN YAZGAN: 23.743 - Yüzde 20.99



AK Parti adayı ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 47.899 Yüzde 42.35



İYİ PARTİ AHMET TURAL19.850 - Yüzde 17.55

Isparta İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Isparta YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.