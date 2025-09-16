Isparta Valiliği'nden fuardaki dansa soruşturma

Isparta Valiliği, bir otomobil fuarında yapılan dans gösterisi ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Isparta Valiliği'nden fuardaki dansa soruşturma

'da bir fuar alanında yapılan gösterisine soruşturma başlatıldı.

Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı'nda 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı'nda minibüs üzerinde bir kadının dans gösterisi yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

Görüntülere ilişkin Isparta Valiliği, açıklama yaptı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...