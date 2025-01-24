Isparta'da 1 saatlik denetimde 7 araç trafikten men edildi

Isparta'da 1 saatlik trafik denetiminde 15 sürücüye ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.

Isparta'da 1 saatlik denetimde 7 araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam bir saatlik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 55 şahıs ile 28 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 15 araç sürücüsüne idari ceza uygulanırken, 7 araç eksiklikleri ve çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle trafikten men edildi.

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